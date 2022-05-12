Пощады не будет. Подоляк рассказал, что ждет предателей после освобождения Херсонщины

Подоляк заявил, что Херсонщина будет освобождена. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Херсонская область является украинской землей и обязательно будет освобождена Вооруженными силами Украины от оккупации военными РФ.

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Запомните главное. Херсонщина является украинской землей и будет освобождена Вооруженными силами Украины, независимо от придумывания новых названий или идей для присоединения к другим "российским бандитским галактикам". Весь мир видел мужество и храбрость жителей Херсона, которые выходили с украинскими флагами останавливать колонны российской военной техники. Мы не позволим кремлевским болезненным имперским амбициям забрать у наших граждан право на счастливое будущее", – сказал Подоляк.

Он также отметил, что временная оккупация Херсона – это зло.

"Все, что сегодня имеет отношение к Zомби-нации россиян, – зло. Абсолютное", – сказал он.

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По словам советника руководителя ОПУ, весь мир видит сопротивление, которое оказывают украинцы на юге страны против российской оккупации.

"Но, в отличие от 2014 года, когда определенный процент наших граждан имел иллюзии, что "русский мир" – это возможности, карьера, деньги и другие перспективные "камни с неба", сегодня есть полное понимание того, что Россия – это тотальный упадок, концентрационные лагеря, презрение мира, изоляция, массовые убийства, бандитизм. Поэтому сопротивление русскому нашествию на юге Украины очень мощное. На всех уровнях", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Офис президента Украины отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области.

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"Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем все. Все преступления документально фиксируются и в финале будут иметь абсолютно разгромные уголовные последствия", – подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что также фиксируются все немногочисленные имена коллаборантов.

"Каждого из них обязательно ждет скамья подсудимых. Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамейка подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат "награду" уже сейчас. Наш специальный "наградной отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!" – подчеркнул Подоляк.

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