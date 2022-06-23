После Херсона. В Минобороны призвали не разглашать информацию о ситуации на фронте

Маляр призвала не распространять в соцсетях детали военных операций ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши военные уверенно продвигаются в направлении Херсона, но любая информация, которую разглашают официальные лица, и распространенная в соцсетях, может навредить нашим защитникам. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию, когда два нардепа дали информацию о Херсоне, которая якобы была получена из "проверенных источников"..

Она привела жизненный пример, что бывает маленький ребенок, из-за невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное, аналогичная ситуация произошла с народными избранниками.

Реклама

"Поэтому, даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не надо писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Более того, источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, потому что имеют представление только о фрагменте", – рассказала она.

По словам Маляр, двое бывших нардепов и один действующий написали об:

оружии, применяемом на Херсонском направлении;

хороших новостях из города;

занятых улицах в Херсоне и т.д.

"И этим они вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения сделки, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Также она напомнила, что во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности.

Маляр отметила, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), – наносит ущерб нашим защитникам и усложняет выполнение поставленных задач.

Реклама

Что известно

Экс-нардеп Виталий Куприй сообщил, что по неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы.

Также экс-нардеп Игорь Мосийчук призвал внимательно следить за ситуацией в этом направлении и ждать хороших новостей.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил о потерях врага по состоянию на 23 июня.