После начала войны от русского языка отказались 8% украинцев

Все больше украинцев отказываются от русского языка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине провели общенациональный опрос о языковом вопросе в стране. За последние десять лет процент людей, которые считают украинский родным языком, вырос с 57 до 76%. Причем две третьих украинцев, говорящих на двух языках, готовы в ближайшее время использовать только украинский. Всего русскоговорящих граждан в Украине осталось 18%.

Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

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Что показал опрос

Уровень языковой самоидентификации украинцев стабильно растет . Война только ускорит этот процесс. Украинский язык сейчас только укрепляется среди людей и противостояние в этом вопросе исчезают. В 2012 году количество русскоговорящих украинцев было 40%, в конце 2021-го – 26%, а сейчас – 18%.

. Война только ускорит этот процесс. Украинский язык сейчас только укрепляется среди людей и противостояние в этом вопросе исчезают. В 2012 году количество русскоговорящих украинцев было 40%, в конце 2021-го – 26%, а сейчас – 18%. Переход на украинский в быту будет происходить эволюционно. Разрушение мифа о "братском народе", изоляция РФ от мирового культурного и информационного пространства будут только способствовать украинскому языку. Сейчас большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком. Такое мнение доминирует во всех регионах, возрастных и языковых группах.

Такое мнение доминирует во всех регионах, возрастных и языковых группах. Украинцы не поддерживают попытки начать дискуссии вокруг "языковой проблемы" и считают, что она носит чисто политический и отчасти локальный характер.

и считают, что она носит чисто политический и отчасти локальный характер. Большинство граждан, независимо от языка общения, осознают, что общий наш враг – РФ, пытающаяся уничтожить нашу государственность. В ВСУ рядом воюют украиноязычные и русскоязычные, и они объединены единственной целью – победой над врагом. А после победы можно ожидать, что украинский язык продолжит развиваться и говорить на нем будет все больше людей.

Большинство украинцев уверены в победе Украины на войне

Большинство украинцев уверены, что Украина победит в войне, которую развернула Российская Федерация. Люди считают, что залог победы — мощь Вооруженных сил Украины.

Первая волна исследования показала, что в способность Украины отразить наступление России верят 82% людей, 8% — не уверены, а 10% — затруднились ответить.