Последняя возможность приобрести марку о российском корабле и эвакуации населения – эти и другие события 10 июня

Важные события 10 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 10 июня, состоится последняя онлайн продажа марок "Русский военный корабль... ВСЕ!". Кроме того, сегодня "Укрзализныця" продолжит эвакуацию людей единственным рейсом из Покровска.

Укрпочта анонсировала последнюю возможность приобрести марки "Русский военный корабль... ВСЕ!"

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что 10 июня последний раз можно будет приобрести марку "Русский военный корабль... ВСЕ!".

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"Последние продажи марки "Корабль ВСЕ" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров. Село — это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем — скорее всего, нет, но делаем то, что возможно", — написал гендиректор Укрпочты.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 10 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 10 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

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Кроме того, с сегодняшнего дня изменится график движения поездов Коломыя-Черновцы и Франковск-Коломыя.

Начиная с 10 июня поезд № 6470/6469 сообщением Коломыя – Черновцы будет отправляться из Коломыи в 20:21 (вместо 20:47) и прибывать в Черновцы в 22:37. Кроме того, поезд № 6438 сообщением Ивано-Франковск – Коломыя будет отправляться из Ивано-Франковска в 05:59 (вместо 05:55) и прибывать на конечную станцию в 07:51.

В Николаеве приостановят работу пункты гуманитарной помощи от ООН

С 10 июня в Николаеве пункты раздачи хлеба и консервов по Всемирной продовольственной программе от Организации Объединенных Наций (ООН) временно приостановят свою работу.

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"Это связано с процедурой переподписания соглашений между хлебозаводами по территории Украины и международной программой от ООН WFP", — говорится в сообщении Николаевского городского совета.

О возобновлении работы пунктов раздачи хлеба и консервов в городском совете обещают сообщить позже.

В Киеве музей Шевченко откроется для посетителей выставкой плакатов

Национальный музей Тараса Шевченко 10 июня частично откроется для посетителей, а в 17.00 в музее состоится открытие выставки плакатов "Шевченко: 4.5.0".

"Сегодня Тарас Шевченко вновь стал образом первой необходимости. Великий поэт живет в многочисленных работах украинских художников-иллюстраторов, проживая вместе с нами войну. Ведь он когда-то тоже победно боролся с россиянами и с невероятной силой верил в свободную и сильную Украину", — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

Организаторы собрали работы украинцев в первую за последние несколько месяцев выставку. Два десятка плакатов показывают, как Тарас Шевченко и сформулированные им нациеформирующие смыслы вшиваются в нашу реальность по-новому, становятся частью смыслов, по которым выверяется принадлежность нашему культурному коду.

Выставка будет работать по графику работы музея. В частности, в среду-воскресенье (10:00 – 18:00), касса работает до 17:30.

Музей будет работать с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги посетители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении.