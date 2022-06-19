Посол Германии назвала сроки поставки оружия Украине

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен / Фото: Коллекция Рецептов

В ближайшие 3-6 недель Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard вместе с американскими реактивными системами залпового огня MLRS и HIMARS. Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире информационного марафона UAразом.

"Тяжелое оружие будет скоро… Panzerhaubitze 2000. Ваши солдаты шесть недель на них обучались. И они, по-моему, придут уже очень скоро – в эти дни. После этого будут Gepard. И почти одновременно прибудут MLRS и HIMARS, которые мы вместе с Великобританией, Соединенными Штатами собираем в Европе, и ваши солдаты в Германии на всех этих типах обучаются. Мне моя американская коллега сказала, что в течение трех-шести недель, то есть они тоже будут очень скоро", – сообщила посол.

По ее словам, в октябре будет готова система противовоздушной обороны IRIS-T, которая сейчас еще производится.

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"И последнее – это система IRIS-T, о которой канцлер говорил, и которая еще производится, должна быть готова где-то в октябре. Это тоже очень современная система. Я надеюсь, что ваши солдаты, пока это изготавливается, могут ехать в Германию и изучать эту систему", – сказала она.

Военная помощь от Германии

7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам –Украина получит где-то 22 июня. Кроме того, к концу лета ожидается поставка ВСУ Gepard двумя партиями. Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа.

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украине поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

Последнее снабжение зенитных и противотанковых средств состоялось 25 марта. Оно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".