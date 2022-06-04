Посол США своими глазами увидела Бородянку после зверств военных РФ – первая реакция (фото)

Бриджит Бринк побывала на месте бомбардировок Россией жилых домов / Коллаж "Сегодня"
Новый американский посол Бриджит Бринк посетила растерзанную российскими войсками Бородянку в Киевской области.
Об этом сообщается на странице посольства США в Facebook.
Что известно
В сообщении говорится, что Бриджит Бринк побывала в разрушенной Бородянке вместе с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.
"Посол Бринк посетила Бородянку вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой, чтобы своими глазами увидеть последствия зверств, совершенных во время жестокой войны России. Ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом. Кроме нашей непосредственной поддержки Генеральной прокуратуры Украины, США поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине", – говорится в сообщении.
Реакция
"Бородянка ужасно пострадала. Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", – написала вечером на своей странице в Twitter Бриджит Бринк.
Ситуация
- 28 апреля в Бородянке побывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщал Twitter-аккаунт Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
- В апреле в серьезно пострадавшем городе спасатели разбирали завалы после бомбардировок военных РФ. Было найдено более 40 человек.
- Российских военных, которые ранее оккупировали Бородянку, удивило то, что украинцы в маленьких населенных пунктах живут в нормальных условиях. Солдат шокировало, что люди построили дома из кирпича, а на кухнях есть сладости.