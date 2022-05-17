Посольство древней страны вернулось в Киев

Посол Израиля Михаил Бродский. Фото: коллаж "Сегодня"
Посольство Израиля возобновило работу в Киеве.
Об этом сообщает ведомство в Twitter.
"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве", – говорится в сообщении.
Кроме того, Бродский принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Ситуация с дипломатами
- 16 апреля Министерство иностранных дел Италии сообщило о возобновлении работы посольства в Украине.
- 15 апреля стало известно, что посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов из-за российского вторжения, вернется в Киев.
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.