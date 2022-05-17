Посольство древней страны вернулось в Киев

Посол Израиля Михаил Бродский. Фото: коллаж "Сегодня"

Посольство Израиля возобновило работу в Киеве.

Об этом сообщает ведомство в Twitter.

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"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве", – говорится в сообщении.

Кроме того, Бродский принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

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Ситуация с дипломатами