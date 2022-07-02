Потери врага на 2 июля: Генштаб озвучил самое убийственное направление для РФ

Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: Коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 870 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1582 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано;

танков – 1582 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц;

артиллерийских систем – 800 (+4) единиц;

РСЗО – 246 (+0) единиц;

средств ПВО – 105 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8);

крылатых ракет – 144 (+1);

кораблей/катеров – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 (+4) единиц;

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Дух Змеебаевки

Украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

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Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что каждая враждебная вертолетная "птица" или корабль, которые будут идти на остров, будут уничтожаться.

"Дух Змеебаевки продолжает жарить врага. К списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1". Снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным", – написал Братчук.

Представитель Одесской военной администрации добавил, что операция ВСУ продолжается. Однако и режим информационной "тишины" продолжается.

Ранее мы писали, что британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс.

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Также сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям оккупантов.