Повторное наступление на Киев и четыре области возможно – прогноз Минобороны

Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Возможность повторного сухопутного наступления военных РФ с севера, в частности на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области, полностью отвергать нельзя. Но в ближайшей перспективе в Минобороны Украины этого не видят.

Об этом заявил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина.

Реклама

"Подчеркиваю, именно в ближайшей. Поскольку, опять же, для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове", – сказал он.

Противник в перспективе может вновь начать наступать из Беларуси. Но это будет зависеть от того, какого успеха они смогут достичь в Донецкой и Луганской областях.

Насчет Киева такие же прогнозы, считает Мотузяник.

Реклама

"Киев – это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-нибудь и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им нужно будет собрать огромное количество войск. А сейчас им нужна победа на востоке", – сказал он.

Читайте другие новости "Сегодня":