Появилась новая карта продвижения войск России по Украине

Оккупанты продолжают мечтать о Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Великобритании обнародовало новую карту вторжения российских войск в Украину по состоянию на 25 марта 2022 года. На этой карте видны изменения на черниговском направлении.

Карта появилась на официальной странице Минобороны Великобритании в Twitter. Сообщается, что карта была создана по представленным последним данным разведки Пентагона о ситуации в Украине на 25 марта 2022 года.

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Карта на 25 февраля 2022 года

Карта на 24 марта 2022 года

Комментарий

Что происходит на Черниговском направлении, рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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"Наше сопротивление в городе Чернигове разозлило россиян. Мы действительно разделяем их колоны, которые двигаются в трех направлениях. Они движутся с направления Новгород-Северского, сумского направления, где сходятся границы Украины, Беларуси и России, и белорусского направления. Топография нашей местности такая, что это леса и болота — непроходимая местность, очень сложная для логистики местность. Поэтому Чернигов очень мешает россиянам. Мы разбивает их редуты. И соответственно такая стойкость она разгневала (оккупантов — Ред.) и они начали работать на уничтожение города", — отметил Атрошенко.

Обстановка