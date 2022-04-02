Пожар на нефтебазе в Белгороде повлияет на обеспечение оккупантов, окруживших Харьков — разведка

Пожар на нефтебазе повлияет на обеспечение войска РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пожар на нефтебазе в российском Белгороде уничтожила несколько цистерн с нефтью. Это повлияет на обеспечение войск российских оккупантов, окруживших Харьков.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепи России.

"Особенно может пострадать обеспечение российских войск, оцепивших Харьков (60 км от Белгорода)", — говорится в сообщении.

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