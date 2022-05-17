Правоохранители назвали 20-летнего оккупанта, который насиловал женщин в Киевской области

Ирина Венедиктова заявила, что это уже второй разоблаченный российский насильник. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Киевская областная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили и сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 20-летнему Булату Фассахову. Последний – подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Зверства оккупантов

По ее словам, это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

"Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал", – отметила Венедиктова.

Она рассказала, что через несколько дней военное преступление повторилось:

"Этот же военнослужащий ВС РФ вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством".

Генпрокурор заявила, что установление остальных причастных к этим зверствам продолжается.

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"Если вы узнали подозреваемого или имеете информацию о причастности этого военнослужащего ВС РФ к другим военным преступлениям или в отношении его сообщников – извещайте наш единственный доказательный хаб или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру по тел.: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", – написала Венедиктова.

Фото – facebook.com/VenediktovaIryna.

Напомним, командиру мотострелковой роты ВС РФ Антону Струеву сообщили о подозрении. Его обвиняют в жестоком обращении с украинцами во время оккупации Киевской области. Россиянин выбивал показания из пленных в Броварском районе.

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