Предлагал капитулировать: во Львове арестовали блогера-сепаратиста по подозрению в госизмене

Глеба Ляшенко взяли под стражу в зале суда. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове сообщили о подозрении в государственной измене блогеру, который поддерживал агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

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Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства.

Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

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Кроме того, Zaxid.net сообщает, что речь идет о 33-летнем блогере Глебе Ляшенко.



По данным "Детектор медіа", Ляшенко оправдывал вторжение РФ в Украину. Он писал: "восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат". Блогер также предлагал Украине капитулировать, а ответственность за убитых оккупантами украинцев возложить на президента Украины Владимира Зеленского.

Государственная измена против Украины