Предлагал капитулировать: во Львове арестовали блогера-сепаратиста по подозрению в госизмене

Глеба Ляшенко взяли под стражу в зале суда. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове сообщили о подозрении в государственной измене блогеру, который поддерживал агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.
Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства.
Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.
Кроме того, Zaxid.net сообщает, что речь идет о 33-летнем блогере Глебе Ляшенко.
По данным "Детектор медіа", Ляшенко оправдывал вторжение РФ в Украину. Он писал: "восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат". Блогер также предлагал Украине капитулировать, а ответственность за убитых оккупантами украинцев возложить на президента Украины Владимира Зеленского.
Государственная измена против Украины
- Народному депутату Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. На основе собранных доказательств определено, что Кива своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб Украине.
- Заместителя председателя Бердянской РГА Запорожской области подозревают в госизмене. Она добровольно сотрудничала с российскими оккупантами.
- Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, распространявшего выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях. Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать "нужную информационную картинку" для РФ.
- В Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения будут наказывать в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.