Прогноз от Зеленского на окончание войны и передислокация сил РФ: ситуация в Украине 2 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина будет биться с врагом до последнего и не отдаст свои территории / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 38-й день войны с Россией. Президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News рассказал о переговорном процессе касательно урегулирования нынешней ситуации, а также о "вечной" проблеме вступления в НАТО и предоставлении США военной помощи для наших бойцов.

Сайт "Сегодня" собрал главные утренние события 2 апреля.

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Зеленский рассказал об окончании войны

Президент Украины заявил, что украинцам нужна только победа, на другое они не согласны, а вот когда это произойдет – пока не известно.

"Победа правды – это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда эта война закончится. Это большой вопрос. Это больной вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни на какой другой результат", — сказал Зеленский.

О мирном соглашении со страной-оккупантом

Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями и не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается" – отметил президент, отвечая на вопрос о том, готова ли Украина пойти на территориальные уступки ради мира

Украину не хотят видеть в НАТО

По словам украинского лидера, если бы Украина вошла в Альянс, то он стал бы намного сильнее, но в НАТО нашу страну не хотят видеть.

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"Нам трудно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет принимать нас. Это ошибка, потому что если мы присоединимся к НАТО, мы сделаем НАТО гораздо сильнее. Мы не слабое государство. Мы являемся дополнением, мы локомотив", – сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины призвал США выделить Украине военную технику, чтобы наша страна могла защититься от российских оккупантов. По его словам, необходимы ракеты, самолеты, даже если они еще советского производства.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter написал о том, что для Украины крайне необходимо тяжелое вооружение для борьбы с армией РФ, а также, что враг попытается закрепиться на юге и востоке нашей страны.

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Россия передислоцирует свои силы

Россия на отдельных направлениях отводит свои войска вероятно для того, чтобы усилить свои группировки для дальнейших наступательных операций на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

В Генштабе отметили, что враг продолжает нести существенные потери в Луганской области.

"ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за день отбили 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем РФ", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине 2 апреля должны открыться 7 гуманитарных коридоров.

Гумкоридоры будут открыты по следующим маршрутам