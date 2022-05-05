Прорыв "Азовстали" дорого обойдется РФ – военный эксперт

Бои на территории "Азовсталь" могут быть переломными / Фото: Коллаж: Сегодня

Бои за "Азовсталь" станут чем-то вроде Сталинграда, – считает военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, зачистка будет очень долго.

Об этом он сказал в эфире проекта Украина вместе на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Иван Ступак прокомментировал ситуацию о возможном развитии событий на предприятии "Азовсталь", куда прорвались оккупанты.

"Это значит, что будет зачистка", – сказал Ступак.

"Мы не верим путину много лет, недавно он заявлял, что никакого штурма "Азовстали" не будет, что его условно законсервируют и пойдут дальше. Не сдержали даже такое обещание и начали активный штурм. Я уверен, что будет зачистка".

Эксперт настоял, что продлится она "достаточно долго". По его мнению, пока она будет продолжаться, оккупанты понесут огромные потери.

Реклама

"Я хочу, чтобы вы понимали, попытки захватить крупный индустриальный объект, провести на нем наземную операцию, – это очень рискованно и затратно с точки зрения потерь личного состава и техники".

Эксперт подчеркнул, что там, где не пойдет вражеская техника, будут проходить российские пехотинцы. Он добавил, что на предприятии, так сказать, есть где разгуляться украинским снайперам.

"Там раздолье для украинских снайперов – короткими очередями буквально из каждого окна – это будет очень дорого стоить россиянам".

Ступак подчеркнул, что, по его мнению, бои на территории предприятия "Азовсталь" могут оказаться переломными в этой войне.

"По аналогии со Сталинградом, как бы кому-то нравилась эта аналогия или нет, – плюс-минус будет такая же история".

В целом Ступак оценивает ситуацию, как не положительную. Впрочем, положительно то, что, при условии наземной операции россиян не будут задействованы их крылатые ракеты и авиация.

Реклама

"В этом плане будет легче, но уйдет пехота, в том числе и будут ближние бои".

Ситуация в Мариуполе