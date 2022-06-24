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Прощание с "Киборгом" во Львове и новый поезд "Укрзализныци" – эти и другие события 24 июня

Владимир Козырь
24 июня, 06:00
Во Львове будут прощаться с "Киборгом", а "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд

Важные события 24 июня/Фото: Львовский городской совет, Celestino Arce/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 24 июня, Украина будет прощаться с "Киборгом", который остановил наступление оккупантов в Луганской области. Кроме того, сегодня начнет курсировать новый региональный поезд "Укрзализныци".

Во Львове будут прощаться с "Киборгом"

В пятницу, 24 июня, во Львове будут прощаться со старшим сержантом Олегом Морозом, который две недели назад погиб в бою с российскими оккупантами.

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Уроженец Николаева Олег Мороз служил в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Старший сержант защищал Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах, где получил ранение. После реабилитации вернулся на службу.

С конца февраля 2022 года воевал на территории Донецкой и Луганской областей. Олегу Морозу присвоено несколько государственных наград – нагрудный знак "За образцовую службу", нагрудный знак "Участник АТО", памятный знак "За воинскую доблесть" и орден "Золотая Звезда".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно благодаря героизму Олега Мороза удалось остановить наступление российских оккупантов в Луганской области.

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"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд по курсированию Киев – Шостка, расширяя сообщение регионов со столицей.

Поезд №788/787 Киев – Шостка будет курсировать ежедневно с 24 июня. Отправление из Киева назначено на 16:09, прибытие в Шостку – в 21:25.

Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская. В обратном направлении из Шостки он будет отправляться с 25 июня ежедневно в 6:10 и прибывать в Киев в 11:26. Билеты на поезд уже доступны онлайн на сайте и в чат-ботах "Укрзализныци"

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Кроме того, "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 24 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

В Киевской области завершается образовательный процесс

24 июня завершится образовательный процесс в 89 школах Киевской области, в которых из-за российской военной агрессии было восстановлено дистанционное обучение. Таким образом, учебный год завершится во всех школах области.

По информации Киевской ОВА, свидетельство о среднем образовании в 2022 году в Киевской области получат 10 986 учеников. Из них: 694 будут награждены золотой медалью, 261 – получит серебряную медаль.

Всего в Киевской области насчитывается 656 школ. В 567 из них учебный процесс завершился до 13 июня.

В Молдове продлили чрезвычайное положение еще на 45 дней

Начиная с 24 июня, Молдова продолжает чрезвычайное положение в стране. Парламент принял решение.

"Я пришла в парламент, чтобы оправдать необходимость продолжения ЧС", — сказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

По ее словам, эта мера позволит Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям и в дальнейшем принимать решения о безопасности границы, обеспечении общественного порядка, управлении потоком беженцев, устройстве детей беженцев в образовательные учреждения, медобслуживании беженцев. Также комиссия сможет управлять энергетическим кризисом в стране и кризисом, связанным с грузоперевозками.

Необходимость продления чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям объяснила "рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ и необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев".