Прощание с Леонидом Кравчуком, возобновление работы посольств двух стран в Киеве и другие события 17 мая

Важные события 17 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Кроме того, сегодня в столице возобновят работу посольства Индии и Израиля.

В Киеве похоронят Леонида Кравчука

17 мая в Киеве состоится церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

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"Во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком", — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Церемония пройдет в Украинском доме в Киеве. Начало в 11:00.

Напомним, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук ушел из жизни 10 мая. Легендарный политик скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

На известие о смерти Леонида Кравчука отреагировали многие известные украинцы. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, который "похоронил Советский Союз".

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Посольства Индии и Израиля возобновят работу в Украине

Посольство Индии в Украине возобновит свою работу в Киеве во вторник, 17 мая. Об этом сообщили индийские дипломаты в Twitter.

"Совет сообщить о возвращении Посольства Индии в Киев. Посольство возобновит свою работу в Киеве с 17 мая 2022 года", — сообщили в Посольстве Индии в Украине.

О возобновлении деятельности в Киеве и планах участвовать в послевоенном восстановлении Украины заявило также посольство Израиля. 17 мая над зданием снова будет поднят официальный флаг страны.

Посол Михаил Бродский в сообщении, анонсирующем возвращение представительства, заявил, что с начала войны Израиль постоянно поддерживает украинский народ, оказывая гуманитарную помощь.

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"Мы передали сотни тонн оборудования и лекарственных средств для неотложной медицинской помощи, генераторы электроснабжения больниц и критической гражданской инфраструктуры", — сказал он.

По его словам, Израиль намерен и в дальнейшем поставлять продовольствие и медицинские товары для мирного населения в зонах боевых действий. Также есть план присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, отметил Бродский.

Швеция подаст заявку в НАТО

Правительство Швеции собирается подать официальное заявление на вступление в Североатлантический альянс.

"Есть планируемый процесс, согласно которому официальное письмо с заявкой Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу будет передано во вторник в Брюсселе генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу", — пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

По данным Svenska Dagbladet, это решение не будет обнародовано официально, поскольку правящая Социал-демократическая партия, в рядах которой имеются также противники членства Швеции в НАТО, еще не завершила внутренние дискуссии по этому вопросу.

В Черкассах уменьшили продолжительность комендантского часа

В Черкассах с 17 мая комендантский час будет начинаться час позже, с 23:00, и продлится до 5:00.

"Со вторника, 17 мая, комендантский час в Черкассах начинается с 23:00 и продлится до 5:00. Город продолжает жить в условиях военного времени: коммунальные предприятия и критическая инфраструктура функционируют в штатном режиме. Обеспечивается водоснабжение и водоотведение, сейчас работаем над ликвидацией порыва на коллекторе, который пролегает по улице Гоголя", – сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Он также отметил, что рассматривается возможность продлить работу коммунального общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа.