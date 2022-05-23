Проводится "тихая" стадия операции по спасению защитников "Азовстали" – Минобороны Украины

Анна Маляр отметила, что РФ "очень чувствительна" к любой публичной информации. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

У Украины большой опыт различных переговоров с Российской Федерацией с 2014 года. Он заставляет очень сдержанно комментировать переговоры, поскольку российская сторона "очень чувствительна" к любой публичной информации.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в проекте FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Операция по спасению

"Это не только по "Азову", но и по любым обменам. Когда мы говорили, что такая возможность рассматривается: оконченной операцией будем считать, когда они (защитники "Азовстали". – Ред.) вернутся на подконтрольную Украине территорию", – рассказала Анна Маляр.

По ее словам, сейчас операция по их спасению не завершена:

"Но этот момент должен быть "тихим". Как будут результаты, мы сразу сообщим. Да, переговоры ведутся. Да, есть группы тяжелораненых – им нужна помощь. Это дополнительная история, чтобы помощь была оказана".

Маляр также отметила, что там разные подразделения военных:

"Нацгвардия, ВСУ, территориальная оборона Мариуполя. Переговоры ведутся по всем категориям. Когда можно будет что-то сказать, то скажем".

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом операция по спасению военнослужащих продолжается.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий, позывной "Орест", выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото изуродованный металл комбината, который принял на себя удар оккупантов.