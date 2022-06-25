Путин готовится закончить войну? Разведка назвала две возможные даты

Вадим Скибицкий назвал две возможные даты, к которым Путин попытается закончить войну. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские политтехнологи прорабатывают две вероятные даты окончания войны в Украине. По их расчетам, войну могут прекратить в сентябре или в декабре этого года. Все будет зависеть от того, насколько оккупанты смогут реализовать свои планы в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, первая предельная дата – 11 сентября, когда в России единственный день голосования.

"Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или других мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России, или создания квазигосударственных образований вроде "херсонская народная республика", или объединения их с Крымом", – пояснил Скибицкий.

Он также добавил, что политтехнологи РФ сейчас активно изучают захваченные территории и решают, что с ними делать в целом – интегрировать или не интегрировать.

"Этот вопрос дилеммный. Но первая дата – это 11 сентября", – убеждены в разведке.

Второй вероятной датой Скибицкий называет 30 декабря.

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"Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается, – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет со дня создания Советского Союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой успех они будут иметь, и насколько мы не дадим реализовать их планы" , – объяснил представитель разведки.

Буданов спрогнозировал переломный момент в войне

Начальник разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что начиная с августа, произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру начинающийся переломный момент.

"Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", – отметил Буданов.

Глава разведки также убежден, что Путин не добьется успеха в этой войне.

"Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", – убежден руководитель военной разведки Украины.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины должны зайти на территорию Крыма до конца года.

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Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о сроках войны в Украине.