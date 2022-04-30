Путин хочет создать "ХерНР" к 9 мая – военная разведка

Владимир Путин попытается провести референдум в Херсонской области до 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинское сопротивление может разрушить план Кремля создать так называемую "херсонскую народную республику". Президент РФ Владимир Путин попытается создать "республику" в Херсонской области к 9 мая.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Такие попытки будут обусловлены тем, что Путину до 9 мая следует продемонстрировать свой "успех" в войне с Украиной.
"Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины." Следующими шагами могут быть запорожская… одесская… Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Тактика страны-оккупанта на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначения на должности в органах местной власти марионеток, которые будут выполнять все указания кремля.
Однако, по словам представителя военной разведки Украины, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.
Ситуация в Херсоне
- В Херсоне мирных протестующих против российской оккупации разогнали слезоточивым газом. В результате разгона серьезно пострадали четыре человека.
- Спецслужбы Российской Федерации устраивают постановочные сюжеты местных СМИ. Они насильственно вывозят иностранцев из Херсона в Крым для пиара.
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты во временно захваченном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию". Россияне все больше проникают во властные структуры и увеличивают контроль над сферами жизнедеятельности херсонцев.
- Разведка Великобритании заявляет, что Российская Федерация планирует организовать в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной Херсонской области. Он акцентировал, что их сопротивление сейчас очень важно.