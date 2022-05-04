Путин может объявить войну Украине и мобилизацию 9 мая. Почему это не поможет ему выиграть войну

В День победы путин может объявить войну Украине. Так считают СМИ, разведка и Министерство обороны Британии, а также украинское ГУР. Перечень источников очень внушительный, нельзя не прислушаться. Получается, вместо завершения войны начнется новый виток. Разбираемся, насколько это реальный сценарий и что может последовать дальше.



Что говорят?

Официальное объявление войны позволит путину провести мобилизацию. Тем самым удастся восполнить резервы, потери в боях. Как отмечает CNN, 9 мая – символическая дата, а кремль обожает календарный символизм.

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"Официальные лица начали оттачивать один сценарий, согласно которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая. На сегодняшний день российские официальные лица настаивают на том, что конфликт был лишь "специальной военной операцией" с главной целью "денацификации", – пишет CNN.

CNN также приводит другие варианты развития событий:

включение оккупированных территорий Донецкой и Луганской области в состав России "где-то в середине мая";

референдум в оккупированной Херсонской области и создание там новой "народной республики".

Но именно вариант с объявлением войны Украине CNN считает наиболее вероятным. Журналисты ссылаются при этом на мнение представителя Госдепартамента США Неда Прайса. Госдеп полагает, что русские сделают все возможное, чтобы использовать 9 мая в пропагандистских целях.

Сценарий реален! И вовсе не потому, что, объявив войну, Москва сможет ускорить победу в Украине. Причины лучше поискать внутри Мордора.

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В Москве уже вовсю идут репетиции к 9 мая. Тем временем кремль готовит россиянам плохой подарок к праззднику победобесия в виде вероятной мобилизации / Фото: РИА Новости



У кого на самом деле власть в России – у путина или у политической элиты?

Провалив блицкриг, путин поставил себя в очень сложное положение. Россия – не тоталитарное государство, как некоторые говорят. Это государство автократическое.

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То есть правитель руководит страной, опираясь не на мнение народа, а скорее на поддержку элиты. Внутри элит идут споры, дискуссии, хотя авторитет путина там признают бесспорно.

Парадоксально, но авторитет путина основывается как раз на его высокой поддержке со стороны бессловесного народа, лишенного многих прав. В частности, права на свободный доступ к информации.

Его авторитет долго будет высоким: мозги народу тщательно промываются через подконтрольные медиа. При этом почти все неподконтрольные медиа путин закрыл, доступ в интернет ограничил, в россии не работает даже инстаграм.

Высокий уровень доверия путину в народе – это такой вот остаточный элемент демократии. Она просуществовала в россии около 10 лет после развала СССР.

Но важно вот что: среди элит свой высокий вес путин может и растерять. В частности, теряя поддержку народа. Но особенно – совершая нелепые, безумные вещи, вроде войны с Украиной.

С началом войны путин уже потерял часть авторитета. Внешне не скажешь, российские газеты такого не напишут. Но очевидно – элиты стали задавать путину вопросы. Зачем война? Не слишком ли высокую цену россия платит за эту войну из-за санкций?

И путин, отчасти сам, отчасти ртами своих марионеток вроде лаврова, вынужден был отвечать:

Украина собралась вступать в НАТО (он называл это прямой военной угрозой России). Украина якобы разрабатывала атомную бомбу. Украиной якобы правит нацистский режим.

Ну и еще по мелочи. Не беда, что аргументы были надуманными. Важно, что путин их неоднократно приводил. Как для других стран, так и для внутреннего рынка. То есть путин был вынужден объяснять свои действия. При тоталитаризме он бы просто приказал всем молчать.

Несмотря на дистанцию между российскими элитами и путиным, хозяин кремля все же зависит от собственных слуг / Фото: РИА Новости

Есть ли еще примеры влияния российских элит в истории войны с Украиной?

Лучший пример – переговоры в Турции, где Украина согласилась сохранить свой нейтральный статус и официально заявила, что не собирается разрабатывать ядерное оружие. Украина даже согласилась "отложить" вопрос Крыма и Донбасса на 15 лет.

Парадокс в том, что путин был против этих переговоров. По некоторым данным, спецслужбы РФ отравили российского бизнесмена Абрамовича (возможно, боевым газом ипритом). Причем сознательно небольшой дозой. Это было как предупреждение Абрамовичу, который стал ключевым организатором переговоров, – заткнись!

Роман Абрамович организовал переговоры между украинской и российской стороной, несмотря на самые грозные предупреждения путина, вплоть до химической атаки / Фото: Champion

Также по некоторым данным, когда Абрамович передал путину письмо с гарантиями от Зеленского, бункерный дед закричал: "Передай, я их всех уничтожу".

Но переговоры все равно состоялись. Правда, никакого продолжения они получили.

Сам факт переговоров свидетельствует о том, что в кремле нет единства по поводу войны в Украине. И путин решает далеко не все. Просто его голос сильнее остальных.

И что говорит этот голос? После переговоров он очевидно сказал: украинцы упрямятся, они не готовы принять наши условия. Дайте мне их дожать. До 9 мая возьмем Донбасс, Мариуполь – тогда снова и поговорим.

Встречу в Турции лоббировал не только ее президент Эрдоган, но и российские элиты, несмотря на сопротивление путина / Фото: anadolu

Элиты согласились. Только вот "дожимание" Донбасса у бункерного деда не заладилось.

Когда лидер не соглашается с мнением других, а ставит свой авторитет выше, ему нередко удается убедить остальных в своей правоте. Но авторитет еще сильнее страдает, если лидер оказывается неправ.

Ситуация на данный момент представляется именно такой. Путин еще больше "слил" свой авторитет, когда не добился существенного прогресса на Донбассе, растерял там людей, включая генералов и старших офицеров, а также технику и авиацию. Получается, положение его еще больше усложнилось.

И ему опять, видимо, задают вопросы, как в начале войны. Что с переговорами? Как насчет мирного соглашения?

Мирное соглашение сейчас – это вопрос о том, уберется ли россия отсюда без дополнительных условий, освободив все территории по состоянию на 23 февраля. Или попытается торговаться за Донбасс и оккупированную Херсонскую область.

Второй вариант практически невероятен. Зеленский не согласится.

И что тогда? Россия возвращается к исходному рубежу, только теперь с жесточайшими санкциями, минимумом международного доверия и глубоким истощением армии.

Выход, который видится кремлю логичным, – объявление войны. Война – это обращение напрямую к народу. А именно у народа авторитет путина пока что силен. Хотя и скатился, судя по результатам социсследований, на пару процентов (с 81 до 78%)

Обращаясь к народу, путин защищается от собственного окружения. Поэтому вариант с объявлением войны весьма вероятен, к большому сожалению.

Что значит объявление войны для России

Главное, что получит путин от объявления войны Украине, – это мобилизация. Уже сейчас, по данным ГУР, идет активная подготовка.

"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – говорит начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Разумеется, мобилизация не означает, что будут призывать всех взрослых мужчин. Тянуть станут по окраинам России, понемногу из разных регионов, чтобы не сформировалась критическая масса недовольных.

Парадокс в том, что количество недовольных все равно вырастет. Мобилизация – это что-то вроде лотереи. Каждому может достаться "счастливый билетик". Мужики будут прятаться по домам, их жены – выходить на демонстрации.

Но мобилизация хороша для обороны. Враг наступает – в него стреляют из-за каждого угла. Противник несет большие потери, натиск замедляется. Путин же не обороняется, поэтому с военной точки зрения мобилизация не имеет смысла.

Современные войны не выигрываются толпой плохо обученных и немотивированных людей со старым оружием со складов. Они выигрываются высокотехнологичным оружием, которого после мобилизации не станет больше. Его у россии становится все меньше. А восполнить ресурс из-за санкций она не в состоянии.

В этой ситуации путин просто рассчитывает затянуть ситуацию во времени. Поскольку остановить войну для него – все равно что потерять власть.

Он даже понимает, что рейтинг его будет снижаться по мере роста количества мобилизованных. Но он все еще рассчитывает на то, что рейтинг окажется выше 50%. Плюс в этом помогут соловьевы-скабеевы, которые бросятся промывать мозги народу с удвоенной силой.

Мобилизация помогает в обороне, когда враг может получить выстрел из-за любого угла. В наступлении важнее техника, а ее у России все меньше / Фото: pravda.com.ua



Что значит объявление войны для Украины

Для нас тут две плохие новости:

в случае объявления войны рассчитывать на скорое завершение военных действий не приходится. Они могут затянуться (хоть это и не факт);

раз уж это война, путин в самом начале может пойти на ряд жестких действий в Украине: уничтожение электростанций, узлов связи, хранилищ газа, мостов через Днепр, чтобы отрезать правый берег от левого.

Но на исход боевых действий объявление войны существенного влияния не окажет. После саммита в Рамштайне время работает против путина.

Украина получает все больше вооружений, включая тяжелые. Министр обороны Резников предупреждал, что впереди несколько чрезвычайно трудных недель. Это пока поставки вооружений не завершены, военнослужащие не обучены управляться с техникой.

Время идет, Украина становится сильнее. Она все равно победит. Чего бы еще бункерный дед ни придумал.