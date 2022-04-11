Путин набросился на Мариуполь из-за зависти – Бойченко

Вадим Бойченко рассказал, почему Владимир Путин напал на Мариуполь. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что президент РФ Владимир Путин набросился на город из-за зависти. По его словам, также это свидетельствует о мести за то, что в 2014 году Мариуполь не поддался России.

Об этом городской голова Вадим Бойченко рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Бойченко заявил, что Мариуполь – это полумиллионный город, где каждый второй этнически русский. 95-98% – русскоговорящее население. По словам мэра, в 2014 году город не поддался русской мечте.

"Полк "Азов" участвовал в освобождении Мариуполя. Также хорошо работали и Вооруженные силы Украины, и Служба безопасности. Это месть за то, что в 2014 году город не покорился РФ", – отметил Бойченко.

Также мэр заявил, что на руках Путина и его армии есть христианский грех – зависть. С 2015 года Мариуполь воспринимали как промышленный провинциальный город у моря, но власти радикально изменили это и город стал чистым, с яркими парками, новыми дорогами, новым коммунальным транспортом, красивой набережной, хорошим твердым бюджетом.

"Самый прозрачный и открытый город, который работает без коррупции, город привлекает международные инвестиции", – подчеркнул Бойченко.

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