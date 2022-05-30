"Путин не должен победить": Шольц обратился к украинцам

Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин не должен победить в войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц 29 мая обратился к украинцам и выразил убеждение, что президент России Владимир Путин не должен победить в войне.

"Привет, Киев, привет Украина. Мы стоим с вами, наши сердца и мысли с вами", – заявил он перед марафоном в центре Берлина в поддержку Украины.

Шольц отметил, что его страна вместе с партнерами работает над предоставлением Украине финансовой и другой помощи, чтобы не допустить коллапса украинской экономики.

Реклама

"Мы посылаем вооружиние Украине, ломая длительную устоявшуюся немецкую традицию не поставлять оружие в зоны боевых действий", – напомнил он.

Канцлер подчеркнул, что почти 800 тысяч украинских беженцев нашли убежище в Германии, и отметил, что уже строит планы восстановления украинской экономики после войны.

"Путин не должен победить – мы будем помнить всех, чьи жизни забрала российская агрессия. Мы думаем обо всех, кто потерял свои дома, кто живет в страхе перед российскими бомбами и танками. И мы помним всех, кто героически сражается за свободу Украины против тирании", – сказал Шольц.

Шольц назвал главную цель мира в войне с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном форуме в Давосе выразил убеждение, что Владимир Путин недооценил единство и силу НАТО, ЕС и G7. Теперь у мирового сообщества единственная цель - не дать планам Кремля осуществиться.

"Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден: он ее не выиграет", – сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что Украина и Запад не согласятся на мир, диктуемый Кремлем.