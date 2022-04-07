Путин попробует снова захватить Киев – генерал Грузевич

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич заявил, что после перегруппировки войск, Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Киев.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"Сейчас он (враг – ред.) перенацелит свои силы для того, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Достоверность того, если он будет иметь успех, я в этом сомневаюсь, то вероятность того, что будет попытка наступления на Киев, все-таки есть. По остающимся силам, одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу. Однозначно. Это позволит врагу создать свои условия выйти "победителями", потому что сейчас Россия как "загнанный волк" – держится только на своей пропаганде", – сказал Грузевич.

По его словам, треть окружавших Киев войск уничтожили украинские защитники, а еще треть враг перебросил через Беларусь к границам вблизи Донбасса и Луганщины.

Одновременно одна треть этой группировки осталась на территории Беларуси.

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Ранее мы сообщали, что российская Федерация рассматривает вопрос о применении против Киева ядерного оружия. Уже есть ракета, которая направлена в сторону украинской столицы.

Также напомним, план Путина по захвату Киева окончательно провалился.