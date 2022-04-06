Путин после наступления на Донбасс попробует снова захватить Киев – CNN

Президент РФ будет пробовать в очередной раз вторгнуться в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ не оставит Киев в покое, конечной целью его вторжения является Донбасс и захват Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

В течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбассе.

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По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, до сих пор неизвестно, каковы же конкретно долгосрочные цели Путина.

США допускают, что Путин попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только он выполнит свои задачи на Донбассе.

В то же время американские и украинские чиновники заявили, что Россия хоть и ведет переговоры об урегулировании ситуации, но на самом деле это – не более чем "дымовая завеса".

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Планы по вторжению в Киев

Британские СМИ перед началом войны писали о том, что Россия нанесет удар одновременно по трем направлением: северо-восток, Донбасс и Крым. Главной целью военных станет попытка вынудить украинскую власть капитулировать. Сообщалось, что захватить весь Киев россиянам помогут власти Беларуси.

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что планы Владимира Путина по захвату Киева окончательно провалились. По его словам, для захвата украинской столицы президенту РФ пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что проиграв в войне с Украиной, президент России Владимир Путин будет вынужден выдумать некий заговор внутри РФ и объявить предателей, чтобы выглядеть победителям в глазах российского обывателя.

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4 апреля мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не торопиться возвращаться в столицу. Отсрочить возвращение он просит еще как минимум на неделю.

Генштаб заявил, что враг временно отказался от выполнения задачи по блокированию и захвату Киева.

Также мы писали о том, что Россия не планирует быстро закончить войну в Украине. Войска оккупантов отвели в Киевской и Черниговской областях, чтобы потом перебросить их на Донбасс для наступления. Вероятно, РФ увидела, что победы над этими городами не получит, и пытается получить хоть какую-то победу к российскому празднику 9 мая.