Путин уже ведет войну с Европой: главные заявления властей за 4 июля

Россия ведет войну против Европы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине идет 131-й день полномасштабной войны с Россией. Зеленский поздравил американцев с Днем независимости, Беларусь может напасть на Украину при одном условии, а тем временем Россия уже воюет с Европой.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 4 июля.
Зеленский поздравил Байдена и всех американцев с Днем независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США с государственным праздником – Днем независимости. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости", – заявил украинский лидер.
Россияне должны платить за восстановление Украины
Великобритания поддерживает идею конфискации российских активов, попавших под санкции в пользу Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины. Ибо они связаны с режимом Кремля. Это наша цель, о которой мы говорим союзникам", – написал Ермак.
Путин уже ведет войну с Европой
Путин уже ведет войну с Европой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.
"Газовый шантаж, рост цен, искусственный миграционный кризис, кибератаки, пропаганда. Каждый из этих элементов является частью большой картины: с точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой. Многие европейские лидеры это поняли. Другим стоит побыстрее прощаться с опасными иллюзиями", – написал Подоляк.
Риск участия армии Беларуси в войне против Украины зависит от успехов оккупантов
Риск участия армии Беларуси в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию LB.
"До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают", – сказал министр.
Враг форсировал Северский Донец и закрепляется в Лисичанске
Оккупанты форсировали реку Северский Донец и закрепляются в Лисичанске. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка", – говорится в сообщении.
Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":
Потери российских оккупантов составляют 36 200 человек
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 200 солдат и 1589 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1589 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 3754 (+10) ед.;
- артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;
- РСЗО – 246 (+0) ед.;
- средств ПВО – 105 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 187 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
- крылатых ракет – 144 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11) ед.;
- специальной техники – 65 (+1).
Как отмечается, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ взяли в плен большую группу оккупантов.
Также напомним, в Николаевской области ВСУ мощно ударили по складам оккупантов.