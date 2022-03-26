Путин ждет призыв, чтобы отправить в Украину срочников – Арестович

Контрактники закончились, Путин ждет новое поступление солдат / Коллаж "Сегодня"

Российские войска, которые нагло вторглись в Украину в ночь на 24 февраля, продолжают попытки продвинуться в направлении Киева и захватить Чернигов. Это благополучно отбивается нашими военными, которые местами идут в контрнаступление. Также ожидается, что после 1 апреля Россия будет направлять в Украину своих срочников.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга.

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"В течение минувших суток существенных изменений не произошло. Новая горячая точка – это Славутич, жители которого оказывают героическое гражданское сопротивление захватчикам и сейчас в городе происходит огромный митинг с украинскими флагами. Город-герой, город ликвидаторов, город сотрудников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам", – отметил Арестович.

Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Мариуполе, там идут уличные бои. Пытаются наступать в районе Изюма и на Киев. Однако вооруженные силы Украины тактически ведут оборону и даже в некоторых районах контратакуют и наносят очень результативные ракетно-артиллерийские удары по противнику.

"Отмечу, что 1 апреля в российской армии начинается кампания с призыва строчников. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников в вооруженных силах РФ, Росгвардии и так далее. И можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Мамы России, подумайте, нужно ли вам это. Если не нужно, осуществляйте соответствующие действия. Сберегите своих сыновей. Им нет за что гибнуть в Украине", – обратился советник главы ОП к российским матерям.

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