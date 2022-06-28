Путину светит Гаагский трибунал за удар по ТЦ в Кременчуге: главные заявления властей за 28 июня

В Украину приехали международные эксперты для расследования преступления в Кременчуге. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 125-й день полномасштабной войны с Россией. Украина отмечает День Конституции, ВСУ отразили штурм оккупантов на ключевых направлениях, а России светит Гаагский трибунал за удар по ТЦ в Кременчуге.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 28 июня.

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Президент Украины поздравил граждан с Днем Конституции

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня Конституции Украины, заявив, что украинцы – граждане несокрушимой страны и великий народ с великой историей.

Глава государства отметил, что украинская Конституция – как рентген, показывает наши сильные и слабые стороны. Наши принципы, ценности, наши идеалы. Уровень свободы и права, которые мы готовы защищать.

"Это наш подробный портрет. И особенно сейчас, во время полномасштабной войны, ярко проявляются его главные черты. Мы приняли Основной Закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас – основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы ее принятия 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас. Объясняют, почему и за что мы сражаемся. Это право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренная независимость Украины, необратимость пути в Европу. Это ответственность перед Богом, собственной совестью, прошлыми, нынешним и будущими поколениями", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не украинцы начали войну.

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"Мы защищаем Украину, которая является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством. Взяв в руки оружие, мы не колебались, как на распутье. Не выбирали, защищать первую статью Конституции или соблюдать первую заповедь Божью. Бог на нашей стороне, он говорит, что защищать родной дом от нечисти – не грех. Грех его не защищать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцы будут биться за каждый метр своей земли до последнего глотка воздуха.

"Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть. Нам хорошо известен термин "демократия", поэтому мы не знаем, что такое пятый срок. У нас право на протест, собрания и демонстрации – это конституционная статья, а у кого-то – уголовная", – сказал президент.

Как отметил Зеленский, украинское сопротивление длится уже 125 дней.

"Для мира это – восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17-я статья Конституции Украины. Защита Украины – это важнейшая функция государства и дело всего украинского народа", – сказал украинский лидер.

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Канада расширила санкционные списки лиц России, Беларуси и украинских коллаборантов

Канада расширила санкционные списки юридических и физических лиц России, Беларуси и украинских коллаборантов. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Также запрещен экспорт высокотехнологичных товаров и материалов, которые могут быть использованы в оборонной промышленности России и Беларуси", – написал он.

Андрей Ермак: "Канада расширила санкционные списки против России" / Фото: Офис Президента Украины

Путин лично отдал приказ наносить удары по гражданским объектам

Президент РФ Владимир Путин лично приказал российскому военному командованию обстреливать гражданские объекты, чтобы поразить самое большое количество мирных жителей. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в своем Telegram-канале после обстрела торгового центра в Кременчуге.

"Путин отдал приказ выбирать время, когда люди спят, если речь идет о жилых кварталах, или когда там много людей, если речь идет о таких объектах, как торговые центры. Бить по гражданским объектам без разбора, кто именно там находится", – сказал он.

По словам Монастырского, удар был нанесен во время максимального присутствия людей в торговом центре "Амстор".

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге может стать делом Гаагского суда

Преступление российский оккупантов, нанесших ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова 28 июня в эфире национального марафона новостей.

"Приехали международные эксперты, которые уже работают у нас. У них опыт работы с нашими следователями, оперативниками. Возможно это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге", – сказала Венедиктова.

По словам Венедиктовой, пока никто не знает, какой потом будет стратегия расследования, поэтому нужно сразу собирать доказательства.

Ирина Венедиктова: "Преступление российский оккупантов может рассматриваться в Международном уголовном суде" / Фото: Wikipedia

ВСУ отразили штурм оккупантов на ключевых направлениях

Вооруженные силы Украины на Донбассе отбивают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления на направлении Изюм – Славянск", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 35 250 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 35 250 солдат и 1567 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35250 (+250) человек

танков ‒ 1567 (+15) единиц,

боевых бронированных машин / APV ‒ 3704 (+17) единицы,

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц,

РСЗО – 243 (+0) единицы,

средств ПВО – 102 (+1) единицы,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 185 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) единиц,

крылатых ракет – 139 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 14 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц,

специальной техники – 61 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 28 июня: минус 250 рашистов – за последние сутки уничтожены 15 танков и 17 бронированных машин, 7 артиллерийских систем и уже привычно уничтожены "гордость Росси" вертолет -52 "Аллигатор".

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что кафиры стягивают силы к Славянску, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка

27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область ракеты попали в торговый центр в Кременчуге.