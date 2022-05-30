Рада хочет уволить Денисову, омбудсмен озвучила причину

Верховная Рада хочет уволить с должности омбудсмена Людмилу Денисову.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал 30 мая на брифинге, а также озвучил причины такого решения.

"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека. По моей информации, Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", – заявила Денисова.