Ракетные системы от Бориса Джонсона и 15 тысяч без вести пропавших во время войны: главные события 9 апреля

Джонсон прилетел лично поддержать Украину, которая подверглась необоснованной агрессии РФ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

45-й день борьбы Украины с оружием за свою независимость и территориальную целостность принес нам неожиданный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ожидание широкомасштабного наступления российской армии на Донбасс и новые резкие заявления международных лидеров по поводу действий Кремля.

Портал "Сегодня" собрал главные события 9 апреля.

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Высокие гости

Утром Киев посетил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который заявил о предоставлении нашей стране спасательной техники и усилении санкций против России.

Как только австрийский гость покинул Банковую, туда прибыл премьер Великобритании Борис Джонсон. Его визит стал неожиданностью для общественности, поскольку в целях безопасности держался в тайне.

Борис Джонсон в Киеве / Фото Reuters

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Глава британского правительства выразил солидарность с Украиной и пообещал помощи столько, сколько необходимо для победы над Россией.

"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", – сообщили в правительстве Великобритании.

Это вооружение будет выделено в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, который включает зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие. В качестве экономической помощи наша страна получит еще $500 млн в виде кредита Всемирного банка для Украины.

45-й день войны

Согласно сводке Генштаба ВСУ от 9 апреля, враг продолжает вести подготовку для активизации своих наступательных действий на востоке Украины, чтобы взять полностью под свой контроль Донецкую и Луганскую области. Российские оккупанты наносят ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины и пытаются сломить сопротивление в Мариуполе, где несут потери.

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На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

Также сообщается, что из-за вражеского обстрела в Лисичанске горит многоэтажка, АЗС и одно предприятие. В целом по стране в результате обстрелов повреждены 307 заведений здравоохранения. Известно, что в результате военных действий в Украине более 15 тысяч мирных граждан считаются без вести пропавшими.

Цивилизованный мир с Украиной

Мировые лидеры продолжают осуждать действия России по отношению к мирным гражданам Украины и высказывать нам поддержку.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, находясь в Киеве, заявил: "Буча – это место, где произошли страшные преступления, и необходимо, чтобы люди, члены ООН изучили эти преступления, чтобы начала международная юстиция работать над этим, чтобы и уголовная международная юстиция постепенно боролась с этими преступлениями".

"Народ Украины проявляет огромное мужество. Они заслуживают всего нашего увлечения. И то, что им нужно – срочно, это наша поддержка", – также отметила глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, которая накануне побывала в Киеве с визитом и посетила место массового захоронения жертв "русского мира" в Буче.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо написал по поводу возвращения в Киев посла его страны: "Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем одними из первых, кто вернется. В то же время мы должны усилить дипломатическое давление, чтобы посадить Путина за стол переговоров и достичь прекращения огня".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после переговоров на Банковой сказал: "Сегодня я встретил своего друга президента Зеленского в Киеве в знак непреклонной поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России".