Ракетный удар по Краматорску был местью за изгнание РФ из Совета ООН – Радуцкий

Радуцкий прокомментировал ракетный удар по Краматорску / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные ударили "Точкой У" по вокзалу в Краматорске для достижения двух целей. Однако главная – отомстить за то, что Россию выгнали из Совета ООН по правам человека. Хотя оккупанты обвиняют в ракетном ударе Украину, есть доказательства вины именно РФ.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По словам Радуцкого, скорее всего, РФ хотела этим ударом достигнуть двух целей:

Отомстить за то, что Россию накануне исключили из Совета ООН по правам человека: "Это обычная Путинская тактика – пытаться отделиться от преступлений с помощью еще более страшных преступлений".

Сорвать эвакуацию мирного населения, которое можно использовать в качестве заложников.

Глава Комитета ВР добавил, что "спецоперация" россиян по обвинению украинской армии сорвалась из-за утечки информации. Они так обрадовались своему "успеху", что поспешили написать о "ликвидации военных ВСУ".

"Это абсолютно в их стиле – достаточно вспомнить, как они сбили пассажирский Боинг МН-17 в июле 2014 года и, не разобравшись, отчитались в соцсетях, ударивших по украинскому военному самолету. А когда стало ясно, что они натворили, быстро отыграли обратно", - написал Радуцкий.

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Зачем на ракете написали "За детей"

На обломке ракеты оккупанты по-русски написали "За детей". Радуцкий объяснил, что таким образом РФ хотела создать еще одно "доказательство" вины Украины. Якобы ВСУ хотели отомстить захватчикам за убитых детей.

Скриншот из видео

"Как дополнительное "доказательство" причастности к удару ВСУ подается надпись на ракете "За детей". Как бы таким образом украинские солдаты хотели "отомстить" захватчикам за убитых маленьких украинцев", – написал он.

Что известно об обстреле Краматорска