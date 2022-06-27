Ракетный удар по Кременчугу: у Зеленского назвали количество жертв

Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших в результате ракетного удара. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Офисе президента назвали первые данные о количестве жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Уже точно известно о двух погибших и 20 раненых. На месте работают спасатели.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он подчеркнул, что оккупанты ударили ракетами по ТРЦ, где находилось более тысячи посетителей.

"На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается", – написал он.

Что известно о ракетном ударе по Кременчугу

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. По предварительным данным, удар пришелся в очень людное место. Поэтому, к сожалению, есть погибшие, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что речь может идти о большом количестве погибших. На месте удара очень много пожарных и автомобилей скорой помощи.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что ракетный удар оккупанты нанесли по торговому центру, где было более тысячи гражданских. В ТРЦ вспыхнул масштабный пожар.

"Количество жертв невозможно даже представить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности", – написал Зеленский, выразив сомнение в адекватности и человечности россиян.

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Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин также сообщил о ракетном ударе по ТРЦ с людьми в Кременчуге, назвав его циничным актом террора против мирного населения, а Россию – государством-террористом.

Напомним, в последние дни количество ракетных ударов по Украине значительно увеличилось. Утром 26 июня в Киеве раздалось несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

Накануне оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.