Ракетный удар России по Кременчугу: появилась новая информация о жертвах

Спасатели продолжают разбирать завалы ТЦ "Амстор" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кременчуге в разрушенном ракетным ударом России ТЦ "Амстор" по состоянию на утро 1 июля было дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Как передает корреспондент "Сегодня", всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из них 26 человек госпитализированы. В частности, 2 человека находятся в реанимации.

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"О 19 погибших в торговом центре в Кременчуге сейчас известно точно. К утру 1 июля еще нашли 28 фрагментов, из них 8 – это установленные части тела, остальные еще идентифицируют. В настоящее время расчистили 85% завалов торгового центра. Там продолжают разбирать самые крупные металлические конструкции, работы сложны и опасны. Поэтому продвигаются медленно", – сообщает корреспондент.

/ Фото: ГСЧС Украины

/ Фото: ГСЧС Украины

/ Фото: ГСЧС Украины

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/ Фото: ГСЧС Украины

/ Фото: ГСЧС Украины

Ракетный удар по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Удар пришелся в торговый центр "Амстор", где в то время находилось много посетителей.

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Служба безопасности Украины установила, что оккупанты сознательно совершили военное преступление. Запуск ракет "Х-22" был осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН признать удар по Кременчугу терактом, лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и исключить из Совбеза