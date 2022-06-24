Распространяйте правду о российской войне: Зеленский обратился к участникам фестиваля Гластонбери

Зеленский обратился к участникам и гостям одного из известнейших фестивалей / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам одного из самых мощных мировых фестивалей – Гластонбери, который проходит в Великобритании. Он призвал распространять на весь мир правду о войне, которую развязала Россия. Видео опубликовал Офис президента.

"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир. Но! Мы не дадим российской войне сломить нас. И хотим остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей еще и в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки – все они сейчас находятся под угрозой", — сказал он.

Зеленский попросил присоединиться к защите свободной Украины.

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"Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И давите на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир. Время – бесценно, а каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединятся к защите свободы и правды, тем быстрее закончится российская война против Украины. Докажите, что свобода всегда побеждает!" – сказал президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и спикер парламента Руслан Стефанчук обратились к украинцам по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС.

Глава государства подчеркнул, что статус кандидата – это не просто новая ступенька, а новая вершина. Это новый том истории европейской интеграции Украины. Это точка невозврата. Это новый статус и новый стиль.

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Также недавно Владимир Зеленский обратился к участникам "Диалога Преспанского форума", призвав Европу стать полностью независимой от России.