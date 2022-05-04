Разоблачить предателей и мародеров теперь легко: как помочь СБУ

Украинцы смогут помочь разоблачить предателей и мародеров. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com
Теперь каждый украинец сможет оперативно помочь разоблачить предателей и мародеров – Служба безопасности Украины запустила два новых чат-бота для идентификации преступников.
Об этом Служба сообщила в Telegram.
Новые чат-боты
Как отмечается, на чат-бот @Traitor_Search_bot граждане могут отправить информацию о:
- предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;
- интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.
В свою очередь чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародёрах. В Службе заявляют, что эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте.
"Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери российским оккупантам", – говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.
Напомним, СБУ известна вся информация почти о 900 российских оккупантах, которые совершали преступления против мирного населения в Киевской области.