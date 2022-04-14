Разведбригада Севастополя уничтожена наполовину, враг безуспешно штурмует Рубежное – Генштаб ВСУ

Оккупанты опять куда-то не доехали / Коллаж "Сегодня"
На 50-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг пытается завершить подготовку к наступлению на востоке Украины. Здесь наблюдается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками. Бомбардировка украинских населенных пунктов продолжается.
Об этом говорится в вечерней сводке Министерства обороны Украины за 14 апреля.
Подготовка к новому вторжению
По данным украинской разведки, которой нынче оказывает помощь разведка США, для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты готовят дополнительные подразделения из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС России. Для снабжения этих подразделений техникой российское командование вынуждено снимать вооружение с баз длительного хранения и складов.
"По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведбригаде (Севастополь) потери составляют более 50% личного состава", – говорится в сводке.
Беларусь
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.
На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей проходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России.
Восток Украины
Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова, а также ракетные обстрелы Мариуполя.
С российского Белгорода враг пытается проводить информационно-психологические операции с целью психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Так в Москве надеются сломить сопротивление украинцев.
Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенковое.
На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает наступать на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установку контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск. В районе Рубежного враг вот уже более месяца безуспешно пытается прорвать нашу оборону, но вместо этого несет потери.
Обстановка
- Уничтожение российского крейсера "Москва" стало главной обсуждаемой новостью 14 апреля не только в нашей стране, но и за рубежом.
- Госпогранслужба Украины сообщила, что Москва приступила к реализации плана по нагнетанию антиукраинских настроений среди граждан России – сообщила об обстреле объектов в приграничной Брянской области.