Разведка Британии нашла с чем сравнить потери РФ в Украине

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на украинской земле. Так, в нашей стране РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.
Об этом сообщили в Минобороны Британии.
В британской разведке заявили, что сочетание плохой тактики, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости и командного подхода привели к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления на Донбассе.
"Российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям. По мере роста числа жертв в Украине общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти", – заявили в Минобороны Британии.
Генштаб ВСУ назвал особо убийственное для оккупантов направление
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 200 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1293 танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05
- личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1293 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;
- артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
- крылатые ракеты – 110 (+3);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.