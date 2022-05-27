Разведка обновила прогноз по войне в Украине – он не порадует

Разведка назвала сроки, когда может завершиться война в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине будет затягиваться, хозяин Кремля не отказывается от свои планов и поставленных военным задач. К такому мнению пришел представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий, пишет издание "Крым. Реалии".

По его словам, президент России готов вести длительную войну против Украины – по меньшей мере, до конца 2022 года.

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"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться",- сказал представитель военной разведки.

Также он отметил, что насколько будет затянута активная фаза – это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают.

Какие называются даты

11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.

7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".

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К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".

Также Скибицкий отметил, что Путин никому не доверяет, никого не слышит.

"У него есть свои планы, относящиеся к восстановлению российской империи, он это заявил на весь мир. Война, которую он хочет вести, будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", – сказал он.

По словам представителя ГУР, задача российских военные окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей, но планы в ходе боевых действий корректируются.

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Он отметил, что РФ планирует остаться на юге Украины надолго, о чем свидетельствует развертывание армией РФ мощной группировки на оккупированных территориях, укрепление линий обороны, минирование дорог и мостов.

Российские олигархи возмущены войной в Украине

Олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжениероссийской армии на территорию Украины, поэтому они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина. Они крайне раздражены политикой Путина.

В данный момент западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины.