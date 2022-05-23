Референдум провалился? Соболевский назвал новый план оккупантов в Херсоне

Юрий Соболевский рассказал, куда направлены титанические усилия со стороны оккупантов в Херсоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне российские оккупанты укрепились достаточно плотно, но им очень мешает отсутствие поддержки среди местного населения.

Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский ведущим Евгению Киселеву и Юле Галушко в проекте FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Что происходит

По его словам, сейчас титанические усилия со стороны оккупантов направлены на обеспечение хотя бы хоть какой-то лояльности со стороны как можно большего количества херсонцев.

"Поэтому на днях первое радио они запустили свое, анонсировали несколько общественных мероприятий, в Скадовске – молодежный форум, на который обещают привезти представителей молодежных организаций из Крыма и РФ. Т.е. они сейчас воюют за умы и сердца херсонцев", – объяснил он.

Юрий Соболевский отметил, что получается у оккупантов также, как это было и с референдумом, и с рублевой зоной, и с прочим:

"У нас абсолютно не дураки население – все всё прекрасно понимают и чувство ненависти никуда не пропадает. Потому что вся область уже слишком долго пребывает в состоянии гуманитарной катастрофы, и люди прекрасно понимают, благодаря кому все это "счастье". Поэтому все эти действия все равно поддержки у населения не получают – люди чем дальше, тем больше ждут возвращения ВСУ сюда".

Также он заявил, что оккупанты от идеи с референдумом полностью не отказались, но смогут к этому вернуться только тогда, когда у них будет достаточно много времени, чтобы создать хоть какую-то свою областную вертикаль в районах, самих громадах, потому что местные категорически отказались в этом участвовать. По его словам, у них даже нет ресурсов, чтобы делать картинку для своих СМИ.

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"Для аннексии могут быть ресурсы, к сожалению, – они могут принять любой акт, который, мы понимаем, будет юридически никчемным и не будет признан международным сообществом, а также вызовет еще большую агрессию со стороны населения Херсонской области", – рассказал Юрий Соболевский.

Напомним, в оккупированном Херсоне жительницу города Екатерину Коломиец оккупанты заставили извиняться на камеру перед российскими военными. Перед этим ей провели так называемый "курс денацифицикации".

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