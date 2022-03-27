Референдумы на оккупированных территориях не будут признаны мировым сообществом – Николенко

Спикер МИДа Олег Николенко рассказал о судьбе референдумов в оккупированных Россией территориях / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировое сообщество не признает результаты "референдума ЛНР" о вхождении в состав России. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Россия не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции", – сказал он.

Ситуация с "ЛДНР"