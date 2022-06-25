Резников назвал ошеломляющее число снарядов, которое РФ выпускает в час

Министр обороны рассказал про обстрелы со стороны россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные хотят подавить моральный дух наших воинов и выпускают по ВСУ до тысячи снарядов в час. Об этом в интервью ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, несмотря на то, что нашим бойцам регулярно поступает помощь от западных партнеров, у оккупантов практически безлимитный ресурс сегодня.

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"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных… Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс сегодня, к сожалению", – рассказал он.

Резников отметил, что наши военные вынуждены применять тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS при правильном использовании могут нанести "правильное поражение по правильным целям".

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