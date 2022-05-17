Резников предупредил о начале новой фазы войны в Украине

Алексей Резников заявил, что война в Украине еще будет продолжаться. Фото: коллаж "Сегодня"

Сейчас война в Украине переходит в затяжную фазу. Российские захватчики не уходят из оккупированных регионов. Они готовятся перейти к глубоко эшелонированной обороне.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Реклама

По его словам, по многим признакам РФ осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции.

"Война переходит в затяжную фазу. В Херсонской области, в Запорожской области оккупанты осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы перейти к обороне", – заявил Резников.

РФ накопила силы для наступления, ожидается несколько тяжелых недель – прогноз от Резникова

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам стоит ожидать впереди несколько тяжелых недель. По его словам, РФ накопила силы для масштабного наступления на востоке нашей страны, но помощь Украине будет расти. Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.

"В ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большую боль. К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" – подчеркнул министр обороны.

Ранее мы писали: