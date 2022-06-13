Резников приоткрыл завесу тайны над подготовкой Украины к вторжению РФ

Резников заявил о скрытой подготовке к вторжению РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению России. Однако это происходило тайно, по личному сценарию президента Владимира Зеленского. Когда началась полномасштабная война, ВСУ были наготове.

Такие заявления сделал Резников в интервью The Economist.

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Министр обороны напомнил, что все ожидали, что президент сбежит и сформирует правительство в изгнании.

"Но у Зеленского был свой сценарий", – утверждает Резников.

Как украинская армия готовилась к войне

Министр обороны рассказал, что Украина вела скрытую подготовку к российскому вторжению. Она проводилась под предлогом "обычных военных учений" – аналогично тому, как это делали войска РФ и Беларуси накануне.

По словам Резникова, именно этот предлог и позволил тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации.

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"Когда начались удары, наши ребята не были все вместе в одной точке, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране", – отметил он.

Кроме того, украинские системы ПВО и штурмовики были перемещены, а вместо них установили макеты, по которым сначала ударил враг.

Резников также вспомнил о принятии нового закона о территориальной обороне. По его словам, он позволил за три дня вооружить около 100 тысяч гражданских.