Резников рассказал, когда Украина будет готова отвоевать оккупированные земли — включая Крым

Резников заявил о планах по возвращению Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Оружие США поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в том числе аннексированный Крым и Донбасс. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN в Брюсселе.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", — заявил Резников.

По его словам, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в борьбе против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля. А уже на третьем этапе будут обсуждения с партнерами Украины о том, как освобождать территории, включая Крым, сказал Резников.

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На вопрос, будет ли попытка вернуть Крым военными средствами и еще больше спровоцировать Россию, которая считает Крым частью Российской Федерации, Резников сказал, что это не рассматривалось.

"Это неважно. Потому что они (россияне. — Ред.) это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. Но это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", — сказал он.

Напомним, ранее Резников рассказал, какое именно оружие получит Украина от западных стран по итогам встречи министров обороны в формате "Рамштайн-3".

Оккупация Крыма

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что временно оккупированный Крым вернется в состав Украины как результат нынешней войны.