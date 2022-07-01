Резников рассказал, сколько оккупантов получили ранения в Украине

Алексей Резников прокомментировал потери оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 90 тысяч российских военных получили ранения с начала полномасштабного вторжения в Украину, более 30 тысяч погибли.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников 1 июля во время встречи в Киеве с депутатами немецкого Бундестага, передает пресс-служба Минобороны.

Реклама

"Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян – ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям", – рассказал Резников.

Министр также отметил, что агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также Россия ставит задачи по удержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море, а территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов.

"Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", – заявил глава Минобороны.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ на 1 июля, оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении активизировались боевые действия.

Реклама

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 июля: на Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей. На Славянском направлении войска России продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Враг сосредотачивает основные усилия на окружении ВСУ в Лисичанске и установлении полного контроля над Луганской областью. Оккупанты пытаются взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеют. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.