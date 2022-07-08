Резников сообщил, что Украина де-факто становится членом НАТО

Украина быстро применяет на практике то, что передают нам страны НАТО / Коллаж "Сегодня"

Благодаря тому, что страны-члены Организации Североатлантического договора оказывают военную поддержку нашей стране в том числе и оружием так называемого натовского стандарта, Украина де-факто становится членом НАТО. Так считает министр обороны Алексей Резников, о чем он заявил на онлайн-конференции "Строим вместе" от издания Forbes Ukraine.

Что известно

Во время конференции Резников сообщил, что Альянс передает Украине оборудование и таким образом украинцы уже освоили более 30 стандартов НАТО.

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"Если мы говорим, что Украина пока не рассматривается странами НАТО полноправным членом де-юре, потому что должен быть консенсус среди стран НАТО. Однако мы, по сути, уже становимся страной-членом Альянса де-факто. Потому что мы на восточном фланге, нам дают оборудование НАТО, мы с вами уже освоили более 30 стандартов НАТО", – пояснил глава Минобороны.

Он отметил, что партнеров по Альянсу беспокоит только 5 статья НАТО, которую им очень не хотелось бы применять в случае, если бы Украина стала членом Альянса. Однако после угроз РФ наши партнеры из стран Балтии и Польши ощущают, что пункт 5 в соглашении об Альянсе вовсе неидеален.

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