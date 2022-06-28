РФ атакует Харьковскую область, но ВСУ отбивают штурм – Генштаб

Украинские защитники не дают пройти вперед оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 28 июня российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское. При этом украинские воины отбили штурмовые действия и заставили захватчиков отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.

В период с 28 июня по 16 июля текущего года в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными.

Не исключается проведение демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах и ведение разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

На Северском направлении в целях сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Хмелевка и Поповка в Сумской области и села Горск Черниговской области.

В Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Победа, Яворское, Русская Лозовая, Циркуны, Чеполь, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное. Также российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское.

Украинские воины отбили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БпЛА вблизи Кутузовки и Циркунов.

На Славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли.

Артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дибровно, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дибровное.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Совершал огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаровки.

На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчоярки. Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времевка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинское. Звеном вертолетов Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.

На Южнобугском направлении враг продолжал обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Большая Костромка, Трудолюбовка, Широкое, Кобзарцы, Любомировка, Благодатное, Кульбакино, Шевченково, Посад-Покровское и Степовая Долина. Авиаудары врага зафиксированы вблизи Потемкиного, Большого Артакового и Александровки.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит два носителя высокоточного оружия, суммарный залп которых составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и, выполняя огневые задачи, продолжают наносить врагу значительные потери. Идет тотальное сопротивление на временно занятых российскими оккупантами территориях.

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ВСУ наносят ответный удар по оккупантам. Фото: Генштаб

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отражают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

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27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. О прилетах в городе глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в 16:00. Было известно, что пострадал гражданский объект. Также взрывы слышали в Полтаве, однако прилеты в областном центре не зафиксированы.