РФ готова нанести ракетные удары с Черного моря – ОК "Юг"

Ракетный удар РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Корабельная группировка вражеского флота РФ находится в готовности к нанесению ракетных ударов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Корабельная группировка флота противника насчитывает (возле украинских берегов. – Ред.) по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, которые находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, потому что снаряжены более чем полусотней крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Кроме того, за воскресенье, 8 мая, в зоне Оперативного командования "Юг" сорвана попытка противника вывести группу разведки, взят пленный. За сутки российские оккупанты потеряли 51 солдата, 4 единицы техники и 9 воздушных целей.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией по вражеским позициям нанесены около полусотни поражений. Вражеские потери за сутки составили: 51 рашист, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", 2 БПЛА и вертолет", – говорится в сводке.

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Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня.

Над Херсонщиной и Одесчиной были сбиты беспилотные разведчики "Орлан-10" и ударный носитель ракет "Форпост" соответственно.

Одесчину за сутки враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. 6 ракет точно уничтожено силами противовоздушной обороны. Нанесенные удары повредили в области электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха.

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"К сожалению, есть пострадавшие", – подчеркнули украинские военные.

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