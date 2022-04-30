РФ готовится официально объявить войну: Вениславский обьяснил почему

РФ скоро объявит мобилизацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг терпит потери. Программа минимум не выполнена. Россия готовится к всеобщей мобилизации.

Об этом рассказал народный депутат Украины Федор Вениславский телеведущей телеканала "Украина 24" Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM.

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Федор Вениславский прокомментировал заявление Пескова о том, что нынешний парад до 9 мая в Москве пройдет без привлечения иностранных лидеров и очертил общую ситуацию в России.

Враг условно разделил свою агрессию на этапы, и второй этап начался почти две недели назад. За это время Вооруженные силы Российской Федерации на востоке Украины, обладая очень большой концентрацией сил и средств, не продемонстрировали никаких ни стратегических, ни даже тактических побед.

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"Вооруженные силы Украины грамотно выстроили свою оборону и они очень сильно воюют и очень сильный вред наносят врагу. Я думаю, что за десять дней ситуация точно не изменится, поскольку тенденция уже очевидна и говорить о каких-то победах Российской Федерации на Донбассе и даже о достижениях программы минимум и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей не приходится".

Наши Вооруженные силы вместо этого, говорит депутат, при любом удобном случае наносят контрудары по позициям оккупанта и делают это почти каждый день.

"Я думаю, что ни о каких победах и ни о каких достижениях Российской Федерации говорить не приходится. А все эти громкие заявления о победе, достижениях, борьбе с фашизмом в Украине, демилитаризации Украины – это риторика, рассчитанная прежде всего на российскую публику, на российское общество, которое должно поддерживать вот эту политику".

Вениславский считает, что такая пропаганда в сторону россиян имеет одну цель – это подготовка к тому, что их войска в Украине ничего сделать не могут. Поэтому нужно готовиться к более масштабным действиям:

"Мое субъективное мнение, что Российская Федерация в ближайшее время будет вынуждена объявить мобилизацию. Для этого ей необходимо перевести формально, юридически из специальной военной операции в реальную войну".

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