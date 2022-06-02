РФ массово штурмует населенные пункты на Донбассе – сводка Генштаба

Среди прочего оккупанты сосредоточиваются на содержании занятых рубежей. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры территории Украины.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб.

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Какая ситуация

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений Вооруженных сил Беларуси современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. В частности, продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины. В то же время с территории РФ враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

Кроме этого, на Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на содержании занятых рубежей. С целью снижения наступательного потенциала наших войск враг произвел обстрелы позиций Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

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"На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина. На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении.

Также на Лиманском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понесли потери и отошли. На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

В то же время на Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха, чтобы взять под контроль город, имеет частичный успех, бои продолжаются. Кроме этого, был штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражения отошел.

В Генштабе сообщили, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей и осуществляет пополнение запасов.

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На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки. В то же время на Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведению разведки и огневой поддержке на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", – указали в Генштабе.

Кроме этого, сообщается, что оккупанты продолжают использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

В то же время враг продолжает терять по всем направлениям беспилотные летательные аппараты, уже задействуя беспилотники даже МЧС РФ.

Напомним, в Черном море количество вражеских кораблей РФ, угрожающих ракетными ударами, возросло. Раньше их было два, а теперь три.

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